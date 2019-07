I media cinesi hanno aspramente criticato il Manchester City e Pep Guardiola: "Mentre altri club erano qui in cerca di affetto, il club inglese è sembrato più che altro attratto dal voler estrarre soldi dalle tasche dai fan. Il City lascia la Cina senza affetto e senza nuovi fan". Criticato anche l'allenatore per non essersi fermato a parlare con i tifosi dopo la vittoria sul West Ham.