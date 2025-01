Christillin: "Non farò terzo mandato da membro Uefa e Fifa"

"Il 4 di aprile ci sarà il congresso Uefa. Non ho chiesto e anzi ho respinto il terzo mandato per fare il membro della Uefa in seno alla Fifa". Così Evelina Christillin intervenuta a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. "Sono stati nove anni bellissimi ma ora ho deciso e non ci ripenso, se dico una cosa resta quella", ha aggiunto. "Se il presidente Ceferin ha provato a convincermi a restare? Come no, mi ha detto: 'decidi tu, se vuoi restare saremmo felici'". Su chi potrebbe essere una donna sua erede nel mondo del management sportivo italiano, Christillin ha concluso: "Silvia Salis, lei potrebbe essere una grande dirigente sportiva", ha detto. Infine da tifosa juventina, se Thiago Motta mangerà la colomba: "Si, secondo me si".