Chivu: "L'Inter è ancora la squadra da battere per lo scudetto"

"Noi siamo quelli da battere". L'Inter campione d'Italia in carica resta la favorita per lo scudetto, secondo il suo allenatore Cristian Chivu, intervenuto da Perth in conferenza stampa, alla vigilia dell'amichevole contro la Juventus: "Siamo tutti concentrati sulla preparazione, con Spalletti ci saluteremo domani". Ma il tecnico ammette di aspettare rinforzi sul mercato, soprattutto sulla corsia di destra, dove Dumfries non è ancora stato rimpiazzato per le trattative sfumate con Palestra e Khalaili: "Manca qualche pezzo, manca qualche settimana per presentarsi alla prima di campionato con la miglior versione possibile".