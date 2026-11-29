Luca Campedelli ha creato il Chievo Verona dei miracoli ma poi ha perso tutto, invischiato nel caso delle plusvalenze fittizie e sommerso da debiti tributari oltre i 23 milioni di euro. Dalla Serie A all'esclusione dai campionati professionistici nell'agosto 2021, col fallimento. Poi il club è rinato dalle ceneri della Clivense di Pellissier che ha rilevato il nome, e oggi l'AC Chievo Verona è in Serie D. L'ex presidente, parlando al Corriere della Sera, ricorda quando tutto è crollato: "Ho sottovalutato la rateizzazione dell’Iva col Covid. Avevamo un debito col fisco contenuto rispetto ad altre società ma per un club piccolo diventa un problema".