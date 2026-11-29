Luca Campedelli © italyphotopress
Luca Campedelli ha creato il Chievo Verona dei miracoli ma poi ha perso tutto, invischiato nel caso delle plusvalenze fittizie e sommerso da debiti tributari oltre i 23 milioni di euro. Dalla Serie A all'esclusione dai campionati professionistici nell'agosto 2021, col fallimento. Poi il club è rinato dalle ceneri della Clivense di Pellissier che ha rilevato il nome, e oggi l'AC Chievo Verona è in Serie D. L'ex presidente, parlando al Corriere della Sera, ricorda quando tutto è crollato: "Ho sottovalutato la rateizzazione dell’Iva col Covid. Avevamo un debito col fisco contenuto rispetto ad altre società ma per un club piccolo diventa un problema".
Quindi il caso plusvalenze: "Se noi abbiamo sbagliato, altri hanno sbagliato più di noi. Società grosse per cifre enormi. Noi siamo stati il capro espiatorio". E ancora: "Su quelle maledette plusvalenze non esiste reato, non ci sono parametri per giudicare se un giocatore vale uno, dieci o cento tanto che su questo aspetto sono stato assolto. Parlano di plusvalenze fittizie? Non esiste tecnicamente un valore fittizio. Possono esistere una vendita in nero o una fattura falsa ma un valore fittizio no. Lo dicono le sentenze. La stessa Juve ha dovuto accordarsi perché c’era un problema di false comunicazioni alla Consob, se ho capito bene. Sulle plusvalenze avrebbe potuto esser assolta".
La fine del Chievo ha lasciato un segno in Campedelli: "Ho tentato di farla finita e c'ero quasi riuscito, mi hanno salvato. Quando rompi quell'argine non ti fa paura più niente". E oggi? "Non posso fare tanto, mi hanno confiscato tutto. Non ho neanche un conto corrente. Sono aiuto istruttore di scherma".