Chiarodia centrale del futuro: un prospetto interessante che può muoversi per meno di 3 milioni

Visto che non ci sono storie italiane pregresse da raccontare, ecco in breve la sua storia di calciatore. Dopo qualche anno di divertimento nelle squadrette locali, nel 2014 è passato al Werder Brema, quando aveva 9 anni. Nell'ottobre del 2021, a 16 anni, ha firmato il suo primo contratto da professionista e poco dopo, a 16 anni e 188 giorni, è stato il più giovane giocatore del Werder a esordire i campionato. In tutta la storia della Bundesliga, solo uno lo batte per precocità. Tale Efe-Kaan Sihlaroglu, questione di 46 giorni. I compagni di squadra in allenamento lo chiamavano "Das Kuken", il pulcino, perché era nettamente il più giovane di tutto il gruppo. Nel 2022 ha capito di essere molto seguito dall'Italia, quando Roberto Mancini l'ha chiamato per uno stage insieme ad altri ragazzi. Nel 2023 è passato al Borussia Monchengladbach, da allora ha totalizzato 17 presenze n Bundesliga e 38 nella seconda squadra. Quest'anno 0 in Bundesliga però.