Chelsea-Milan, Maresca: "Prestazione ottima fino al cartellino rosso"

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha analizzato così la sfida con il Milan, vinta 4-1: "Penso che la prestazione sia stata molto, molto, molto buona fino al cartellino rosso. Abbiamo iniziato come volevamo, intensi e con un ritmo elevato, con e senza palla". Poi aggiunge: "Il cartellino rosso ha cambiato un po' la partita, ma è anche normale (che l'energia sia calata un po') visto che il Milan ha iniziato la pre-stagione il 4 luglio, 40 giorni fa, e questa era la sua sesta amichevole. Per noi è la seconda volta. Ma nel complesso sono molto contento e ora iniziamo la Premier League."