Chelsea-Milan: le formazioni ufficiali, Modric in panchina

I milanisti dovranno attendere per vedere all'opera Luka Modric. Atteso tra i titolari per la gara contro il Chelsea, il croato partirà invece dalla panchina per entrare eventualmente in corsa. Queste le formazioni ufficiali:
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Tosin, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Gittens, Palmer, Neto; Joao Pedro. All.: Maresca
Milan (3-5-1-1): Maignan; Coubis, Tomori, F. Terracciano; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao. All.: Allegri
