Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Chelsea-Milan: le formazioni ufficiali, Modric in panchina

10 Ago 2025 - 14:57

I milanisti dovranno attendere per vedere all'opera Luka Modric. Atteso tra i titolari per la gara contro il Chelsea, il croato partirà invece dalla panchina per entrare eventualmente in corsa. Queste le formazioni ufficiali:
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Tosin, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Gittens, Palmer, Neto; Joao Pedro. All.: Maresca
Milan (3-5-1-1): Maignan; Coubis, Tomori, F. Terracciano; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao. All.: Allegri

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:42
MCH FEYENOORD-NAC BREDA 2-0 MCH

Eredivisie al via nel segno del Feyenoord

01:08
MCH ATALANTA-OPATIJA 3-3 MCH

Atalanta bloccata da una squadra di Serie B croata: 3-3

03:09
MCH MAN UNITED FIORENTINA MCH

La Fiorentina tiene testa allo United poi cede ai rigori: gli highlights

00:52
MCH NAPOLI-SORRENTO 4-0 10/8 MCH

Napoli, doppietta di Lukaku nel 4-0 al Sorrento

01:25
CR7 non si arrende

CR7 non si arrende

01:37
Cose da (Nico) Paz

Cose da (Nico) Paz

01:38
Una certezza per l'Inter

Lautaro, una certezza per l'Inter

01:33
Contro il Dortmund

Juve, esame Dortmund

01:46
È De Bruyne-mania

Napoli, è De Bruyne-mania

01:40
MCH PSV-SPARTA ROTTERDAM 6-1 MCH

Eterno Perisic e il figlio di Van Bommel: il Psv ne segna sei

01:32
MCH BOCA-RACING CLUB 1-1 MCH

Il Boca Juniors pareggia col Racing Club: gli highlights dell'1-1

01:22
MCH PALERMO-MAN CITY 0-3 MCH

Il Manchester City vince con il Palermo: "cugini" battuti 3-0

01:43
MCH LEEDS-MILAN 9/8 MCH

Milan, solo un pari con il Leeds: finisce 1-1

00:56
MCH COLONIA-ATALANTA 4-0 MCH

Atalanta, che scoppola con il Colonia: highlights

02:22
MCH STOCCARDA-BOLOGNA 0-1 MCH

Il Bologna vince a Stoccarda: highlights

01:42
MCH FEYENOORD-NAC BREDA 2-0 MCH

Eredivisie al via nel segno del Feyenoord

I più visti di Calcio

Pallone d'Oro 2025, la lista dei 30 candidati: c'è mezzo Psg. McTominay, Lautaro e Dumfries gli "italiani"

MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

PARTITELLA NAPOLI CASTEL DI SANGRO 7/8 MCH

Napoli, partitella a Castel di Sangro

DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

Zeman sta meglio

Zeman sta meglio

MCH COLONIA-ATALANTA 4-0 MCH

Atalanta, che scoppola con il Colonia: highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:02
Bologna supera 3-0 Stoccarda in amichevole
16:27
Mls, Son fa il suo esordio e procura un rigore per Los Angeles Fc
16:13
Dortmund-Juventus: le scelte ufficiali di Kovac e Tudor
15:54
Milan-Cremonese, campioni della Nhl ospiti a San Siro
14:57
Chelsea-Milan: le formazioni ufficiali, Modric in panchina