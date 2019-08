Il tecnico del Chelsea Frank Lampard si è detto 'disgustato' degli insulti a sfondo razzista subiti sui social dall'attaccante Tammy Abraham dopo la sconfitta in Supercoppa ai rigori contro il Liverpool lo scorso mercoledì a Istanbul. Il tecnico ha invitato i social network a fare di più per impedire questo tipo di pubblicazioni. Abraham è stato l'autore dell'errore dal dischetto che ha condannato il Chelsea al ko. "Sono particolarmente disgustato da tifoso del Chelsea. Abraham mi ha chiesto di poter calciare il quinto rigore. In poche ore qualcuno seduto dietro una tastiera o al telefono ha detto le cose più disgustose possibili. Troppo facile così fare queste cose", ha detto Lampard nel corso della conferenza stampa in vista della sfida di domenica in casa contro il Leicester. "Sono arrabbiato per quanto accaduto a Tammy perchè il club fa molto lavoro contro la discriminazione, a tutti i livelli", ha aggiunto.. "Ho parlato con Tammy ed è un ragazzo forte che vuole fare davvero bene per questa squadra. E ha l'opportunità di farlo", ha proseguito Lampard che sta ancora cercando la sua prima vittoria da quando è alla guida della squadra con cui ha vinto 13 trofei come giocatore. Il Chelsea è infatti reduce dal 4-0 rimediato nella prima giornata di Premier League sul campo del Manchester United. L'ex nazionale inglese andrà a Stamford Bridge per la sua prima partita in casa come boss del Chelsea. "Vogliamo vincere in casa, è una partita importante per noi, di fronte ai nostri fan", ha concluso.