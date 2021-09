Villarreal, Emery: "Atalanta squadra top in Italia, useremo la nostra esperienza"

VERSO VILLARREAL-ATALANTA

Il tecnico degli spagnoli, avversari dei bergamaschi martedì in Champions: "La loro forza è il collettivo"

"È la prima volta che affronto l'Atalanta. L'ho guardata tante volte, una squadra che ti porta al limite. È al livello della Juve, dell'Inter e del Napoli". Unai Emery esalta la squadra di Gasperini alla vigilia della sfida di Champions contro il suo Villarreal. "Devi adattarti a quello che fanno perché sanno come imporre il proprio gioco, è una squadra molto coraggiosa. Ha più storia del Villarreal ma meno percorso europeo. Dobbiamo trarre vantaggio dal fatto di avere maggiore esperienza europea di loro. La sua è una crescita costante anche grazie a Gasperini. Credo che la sua forza sia il collettivo".

Emery recupera Dani Parejo, reduce da un infortunio al polpaccio: "È a posto, non so se giocherà dall'inizio. Dobbiamo usare tutte le risorse a disposizione e lui può darci qualcosa in più, ha caratteristiche uniche - spiega -. Gerard Moreno è tornato dalla Nazionale con qualche problema, ma si è già allenato col gruppo. Albiol e Parejo hanno grande esperienza ad alto livello, sanno come comportarsi anche nei momenti di maggiore difficoltà. Altri giocatori come Trigueros si sentono più a loro agio con giocatori così esperti. Nel girone c'è una favorita, che è il Manchester United, oltre a una seconda squadra forte come l'Atalanta - ha concluso - Tutte le gare devono essere giocate al massimo tenendo presente le diverse difficoltà, partire con un successo sarebbe l'inizio di una grande storia".