Verso Ajax-Juve, Ten Hag non ha paura: "Contenti che CR7 ci sia, noi abbiamo De Jong"

09/04/2019

"Contenti che Cristiano Ronaldo ci sia", così Erik Ten Hag alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions Ajax-Juve. Il tecnico olandese continua: "Noi vogliamo sempre affrontare i migliori, mentre l’assenza di Chiellini si farà sentire, perché lui è un giocatore importante per i bianconeri. Allegri, tuttavia, ha diversi giocatori in grado di rimpiazzarlo. La Juve è una squadra esperta che può mettere in atto diverse strategie".



L'allenatore dei Lancieri è sicuro delle potenzialità dei suoi giocatori: "Non sarà una partita uguale a quella con il Real Madrid, ma l’affronteremo sempre col nostro stile". Da una parte il recupero di CR7 dall'altra quello di De Jong: "La sua caviglia? Tutto a posto, sarà della partita".



De Jong e De Ligt sono le stelle di questo Ajax: "Parliamo di due giocatori straordinar, ma credo che tutti i miei ragazzi siano in grado di giocare ad alti livelli. Hanno il potenziale per farlo, ma noi cerchiamo di tenere tutti perché anche l'anno prossimo vogliamo dire la nostra in Europa".



In conferenza stampa anche Hakim Ziyech che è marocchino come Benatia: "Ci siamo sentiti, dice che giochiamo un bel calcio e come squadra siamo molto forti. Tutto è possibile, secondo lui possiamo battere i bianconeri".