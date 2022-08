Uefa, ranking storico: la Juve è quarta per ricavi, l'Inter sorpassa il Milan

I NUMERI

Per i bianconeri ricavi per 32.987.500. Napoli seconda squadra italiana davanti a nerazzurri e rossoneri

© Getty Images La Juventus, che scala la classifica fino al quarto posto, è l’unica italiana in top 10 nel cosiddetto ranking storico/decennale, con 32.987.500 euro. In questa stagione si è consumato uno storico sorpasso milanese: l'Inter ha superato il Milan, con i due club che incasseranno rispettivamente oltre 15,9 e quasi 14,8 milioni di euro. Tra la Juve e le milanesi si trova il Napoli: i partenopei con 18,2 milioni di euro sono la seconda migliore società italiana.

La classifica è guidata dal Real campione d'Europa con 36.400.000 euro, davanti a Bayern Monaco (35.262.500) e Barcellona (34.125.000). Tra i primi 10 figurano anche Chelsea, Atletico Madrid, PSG, Manchester City, Liverpool e Siviglia.

Quest'anno sono 600,6 i milioni di euro distribuiti dalla Uefa sulla base dei risultati ottenuti nelle competizioni europee dai club negli ultimi 10 anni, ai quali si uniscono ulteriori punti per i trofei vinti in ambito europeo. Ogni club riceve un numero di quote (ogni quota è pari a 1.137.500 euro) proporzionali alla posizione nel ranking.

