Tuchel a caccia di un sogno ma Zizou vuole fare la storia

LA SEMIFINALE

A Stamford Bridge il Chelsea cerca di raggiungere la finale con il City ma il Real di Zidane non molla mai

L'1-1 di Madrid, almeno teoricamente, favorisce i padroni di casa ma con il Real non ci si può permettere nessuna distrazione. Mai. Tuchel lo sa bene, dopo aver visto Benzema punire i suoi all'andata nonostante l'ottima prestazione dei londinesi a Valdebebas. Il Chelsea sogna una finale tutta inglese con il City, Zidane la possibilità di diventare leggenda conquistando (unico al mondo) la quarta Champions League in carriera da allenatore.

Tanto per cambiare Zizou si ritrova a fare i conti con una difesa dimezzata, il vero tallone d'Achille della stagione dei blancos. Fuori Varane, Carvajal e Lucas Vazquez, il Real perlomeno recupera uno dei suoi punti di forza, tecnici e di leadership: Sergio Ramos. Ci sarà lui al centro della terza linea con Militao e Nacho ai fianchi in una probabile difesa a tre. Due altri recuperati dell'ultima ora, Valverde e Mendy occuperanno le corsie esterne (sempre che Zidane non decida di schierare Marcelo arrivato di corsa dopo aver assolto i suoi compiti di scrutatore). Per il resto ci sarà il solito centrocampo super (Modric, Casemiro, Kroos) con Benzema probabilmente affiancato da un grande ex della partita: Hazard.

Tuchel ha ormai in mano una squadra che gioca a memoria con il solo cruccio di un attaccante che non riesce a concretizzare la grande mole di gioco dei compagni. Anche stasera è molto probabile che Havertz prenda il posto del tanto criticato Werner. Alle spalle della punta centrale ci saranno Pulisic e Ziyech per un Chelsea attento ma pronto a colpire appena ci sarà l'occasione giusta.