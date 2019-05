Tottenham, Lucas rivede il suo gol decisivo e piange

09/05/2019

Non c'è dubbio che Lucas Moura sia stato l'eroe della partita, che ha visto il Tottenham conquistare un posto nella finale di Champions League. Ma il brasiliano è stato protagonista anche nel dopo partita, quando gli sono state mostrate le immagini del suo terzo e decisivo gol e lui è scoppiato in lacrime. Anche il suo compagno Christian Eriksen lo ha incoronato. "Spero che dopo questo arrivi per lui una statua in Inghilterra", ha detto il danese.