Torna la coppa più importante: 32 squadre sognano la finale di Istanbul

CHAMPIONS LEAGUE

L'ultima volta l'abbiamo vista in mezzo a una marea rossa, alzata e coccolata dai giocatori del Bayern Monaco a Lisbona. Sono passati poco meno di due mesi e rieccola lì, questa volta accarezzata solo con la mente e i desideri di 32 squadre che, a partire da stasera, daranno il via alla fase a gironi. Non tutte hanno le qualità per poterla nemmeno sognare ma, quando si gioca una competizione così importante, è anche giusto lasciare da parte razionalità e pronostici.

Già da questa sera sono tanti i motivi che possono far venire l'acquolina in bocca all'innamorato del pallone. La sfida tra il debuttante, in panchina, Pirlo, e l'uomo che l'ha scoperto, in campo, 25 anni fa. Dinamo Kiev-Juventus è anche questo: Lucescu contro il suo passato e un presente che vede il suo pupillo portare avanti un'idea di calcio offensiva anche su un campo difficile come quello ucraino. Ma questa è anche la notte della sfida tra la Scarpa d'oro in carica, Immobile, e il bomber più prolifico degli ultimi mesi, Haaland, splendido corollario di Lazio-Borussia Dortmund.

C'è anche da capire il reale valore del nuovo Barcellona di Koeman, al Camp Nou contro il Ferencvaros di Rebrov, allievo del leggendario colonello Lobanovski, del Lipsia di Nagelsmann, rivelazione dalla scorsa edizione e capolista attuale della Bundesliga, impegnato in casa contro i turchi del Basaksehir, anche se la sfida più suggestiva è quella tra la finalista di due mesi fa, il Psg, e il Manchester United.

La notte del mercoledì non è meno suggestiva. Bayern Monaco-Atletico Madrid assomiglia a una finale anticipata, così come suscita curiosità il debutto in Europa (in casa contro lo Shakhtar) di un Real Madrid ancora alla ricerca di un'identità precisa in questo avvio di stagione. Domani tocca anche all'Inter, a San Siro contro il Borussia Mönchengladbach, in una partita da vincere assolutamente per mettersi nelle condizioni migliori per proseguire la marcia verso gli ottavi. Da seguire anche Manchester City-Porto e Ajax-Liverpool, una classica del calcio mondiale, che va in scena nel girone dell'Atalanta, impegnata in Danimarca contro il Midtjylland. Per i bergamaschi è l'occasione d'oro per dimostrare all'Europa di essere passati da rivelazione a più che credibile realtà continentale.