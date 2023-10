Svista social per l'Uefa: foto di Thuram per parlare di Maignan

LO SCAMBIO DI PERSONA

ll profilo Twitter della Champions League ha pubblicato un'immagine dell'interista per far riferimento al portiere del Milan

È vero che Milan e Inter sono accomunate dalla medesima città, ma una storica rivalità le divide da sempre. Difficile quindi confonderle così come confonderne i calciatori, altrimenti il rischio di patire le ire dei tifosi è alto. È il caso dell'Uefa che, attraverso l'account Twitter della Champions League, ha deciso di elogiare il portiere rossonero Mike Maignan. Peccato che al posto dell'estremo difensore francese ci sia finito un noto giocatore nerazzurro, Marcus Thuram.

Saranno gli occhiali da sole che nascondono parzialmente il viso, sarà l'abbigliamento in borghese che non consente di distinguere i ruoli in campo, ma la svista ha scatenato l'ironia dei social, a partire dall'attaccante francese che ha scherzato sul proprio profilo di "X". "Mike chi?" ha chiosato Thuram accompagnato da una serie di emoticon dubbiose. Poi la Uefa ha cancellato il post. Chissà che il centravanti dell'Inter non possa cambiare a questo punto ruolo, dopo aver visto il collega Olivier Giroud districarsi al meglio fra i pali, casualmente posta dall'altra parte del Naviglio...

LA SVISTA UEFA