Sporting, Rui Borges: "Gyokeres in dubbio, scenderemo in campo per vincere"

Lo Sporting Lisbona va a caccia della qualificazione ai playoff contro un Bologna già eliminato: con una vittoria obiettivo centrato, anche se potrebbe bastare un pareggio. Rui Borges, però, non vuole fare calcoli. "Abbiamo preparato la partita per vincere. A prescindere da ciò che può portare o meno a un pareggio - ha spiegato l'allenatore dei portoghesi -. Affrontiamo la partita sapendo delle difficoltà e lavoriamo per essere superarle. Al di là del fatto che il Bologna non può passare, è molto competitivo, ha solo tre sconfitte in campionato, una nelle ultime 12 partite. E poi, ovviamente, saremo costretti a stare molto attenti nei duelli individuali. Si tratta di essere all'altezza a livello collettivo. Sarà una partita difficile, una partita di Champions League, dove si trovano le migliori squadre d'Europa. Scenderemo in campo per vincere, lo chiedono il club e la nostra storia".