Napoli, Spalletti: "Ci sono toccate tre squadre tostissime, ma anche loro non sono poi così contenti..."

QUI NAPOLI

L'allenatore azzurro commenta l'urna di Istanbul: "Girone molto duro". De Laurentiis: "Sorteggio affascinante"

Le italiane al sorteggio di Istanbul: i migliori scatti



















































1 di 27 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Napoli ha pescato Liverpool, Ajax e Rangers nel suo girone di Champions League. Un sorteggio che ha soddisfatto innanzitutto Aurelio De Laurentiis. "Sorteggio affascinante! Ancora il Liverpool, per non parlare di Ajax e Rangers!! Forza Napoli Sempre!!!", ha commentato su Twitter il numero uno azzurro. Un po' più preoccupato Luciano Spalletti, che entra nel merito tecnico delle avversarie. "Ci sono toccate tre squadre tostissime, ma lasciatemi pensare che anche loro non sono poi così contenti di aver beccato il Napoli", il suo commento social.

Vedi anche Champions League Champions League: incubo Inter con Bayern e Barça, sorride il Milan. Juve col Psg, Liverpool per il Napoli "È venuto fuori un girone molto duro - ha aggiunto - come del resto lo sono quasi tutti. Dare le percentuali di possibilità del passaggio del turno è un gioco complicato". "La cosa più importante è farci trovare all'altezza della competizione per club più prestigiosa del pianeta. Che poi essere all'altezza significa allo stesso tempo aumentare le possibilità di andare avanti".