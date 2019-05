Spagna, la stampa condanna il Barça: "La più grande figuraccia della storia"

08/05/2019

Mentre il resto del mondo celebra entusiasta la clamorosa rimonta che manda il Liverpool alla finale di Champions di Madrid, in Spagna i media non sono affatto teneri col Barcellona , ancora eliminato dopo lo shock contro la Roma della passata stagione. "La più grande figuraccia della storia" titola Sport, che condanna la squadra di Valverde e sottolinea che per la prima volta negli ultimi 5 anni non sarà una squadra spagnola a trionfare in Champions.

"Tuono ad Anfield" è invece la scelta di As, con l'immagine di Ter Stegen che guarda sconsolato il pallone rotolate nella sua porta. Sconsolato come Messi sotto la Kop nell'immagine di apertura di Marca, che sceglie due sole parole: "Tonfo storico". "Arrossire" titola invece il Mundo Deportivo, con chiaro riferimento alla vergogna provata dal Barcellona, alla seconda rimonta clamorosa subita in Champions dopo quella dell'Olimpico. "Il ridicolo gol del 4-0, incassato su calcio d'angolo - scrive il giornale catalano - è l'epitaffio di una squadra che ha rivissuto Roma". Tornando sulle pagine di As, si dà l'addio al triplete e non si risparmiano critiche a Valverde, ritenuto "non all'altezza della Champions".