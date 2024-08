Sorteggi Champions, paura per un attacco hacker: "Presa ogni precauzione"

DALL'INGHILTERRA

L'ad della società che fornirà il software ha svelato un retroscena riguardante Qatar 2022

© Getty Images Nuova Champions e nuovo sorteggio. Quest'oggi, a Monaco, toccherà (anche) alla tecnologia decidere le otto avversarie che le 36 partecipanti alla competizione affronteranno nella prima fase. Buffon e Cristiano Ronaldo estrarranno le palline dall'urna, e successivamente tramite l'intelligenza artificiale e un software ci saranno i vari accoppiamenti. Software fornito da AE Live, una società informatica con sede del Regno Unito. Nelle ultime ore sono stati alzati tutti i livelli di protezione per difendersi da un eventuale attacco hacker.

"Abbiamo preso tutte le precauzioni possibili per garantire che tutto avvenga in modo sicuro - ha assicurato David Gill, ad della azienda al Daily Mail -. Stiamo trattando la questione con molta serietà: è un argomento delicato". Già in occasione dei sorteggi per la coppa del Mondo in Qatar sarebbe stato respinto un attacco hacker: da lì la decisione di alzare i livelli di sicurezza per evitare problemi degni di nota.