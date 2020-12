Shakthar, Castro avvisa l'Inter: "Siamo vicini agli ottavi, a San Siro attaccheremo"

Lo Shakhtar Donetsk avvisa l'Inter in vista dell'ultima sfida del girone di Champions. "Ci concentriamo su questa partita, tutto ciò che è successo prima non ci interessa - ha spiegato il tecnico Luis Castro -. Siamo in un girone dove tutte potrebbero andare avanti. Non ci credeva nessuno, ma anche noi siamo vicini agli ottavi". "Servirà grande attenzione, ma dovremo anche attaccare di più rispetto all'andata - ha aggiunto -. Non siamo qui per difenderci".

Getty Images