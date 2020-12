Eriksen, domani o mai più: con Barella e Vidal out, contro lo Shakhtar Conte si affida al danese

IL PARADOSSO

Pensate che paradosso: quella di domani, decisiva per le sorti in Champions dell'Inter, potrebbe essere la partita di Eriksen! Sì, perché il destino sa essere veramente imprevedibile. Oppure, se vogliamo, si diverte e decide di regalare chance inaspettate ai protagonisti meno attesi. Ma tant'è, così va: perché con Vidal e Barella non al meglio, contro gli ucraini Antonio Conte potrebbe dipendere dal talento sinora inesploso (a Milano) del centrocampista danese, escluso e bistrattato nelle ultime settimane nerazzurre. La situazione è semplice: Vidal è alle prese con un problema muscolare che lo ha costretto a non allenarsi negli ultimi due giorni, mentre Barella si è procurato ieri pomeriggio una distorsione alla caviglia che in serata si è poi gonfiata. Per entrambi il recupero non è da escludere ma resta difficile, lo staff medico interista non dispera sulla possibilità di farcela ma ora come ora non è possibile sbilanciarsi. Oggi sia per l'uno che per l'altro sono previsti nuovi accertamenti: la sensazione è che nella migliore delle ipotesi entrambi possano essere convocati e sedersi inizialmente in panchina, anche per non rischiare uno stop eventualmente più lungo che rischierebbe di pregiudicare poi anche il cammino in campionato.

Detto e ripetuto che soprattutto per Barella si farà il massimo per recuperarlo, a Conte rimangono integri quattro centrocampisti per tre posti: due sono riservati a Brozovic e Gagliardini, il terzo vede il ballottaggio (a rigor di logica e di convinzione tattica contiana) tra Eriksen e Sensi. Avesse i 90 minuti nelle gambe, giocherebbe di certo l'ex Sassuolo, il punto però è che la sua condizione fisica non è ancora ottimale. Ecco dunque che il danese, improvvisamente, si trova ad essere in pole per una maglia da titolare. A rigor di logica, si diceva, perché in realtà l'impasse potrebbe essere superata con l'utilizzo di Sanchez da traquartista (ipotesi decisamente molto, troppo, offensiva), o un cambio di modulo (un 4-4-2 o un 4-2-3-1) su cui non si accettano tuttavia scommesse. E allora, torniamo al destino: toccherà nel caso a Eriksen guidare l'Inter nella serata più delicata di questa prima parte di stagione. Quale miglior occasione per il danese per prendersi la sua personalissima rivincita e dimostrare il proprio valore? Insomma, domani o mai più!