Milan, Conceiçao: "Non pensiamo al derby. Lite con Calabria? La scossa arriva dal lavoro"

Il Milan può rinascere dalla cenere come dice una canzone di Lazza?

"Non ho bisogno di canzoni. Stiamo lavorando per arrivare a fine stagione e avere questi obiettivi raggiunti. Rinascere vuol dire che c'è una situazione negativa, noi dobbiamo concentrarci sul lavoro. Ogni giorno che passa ci conosciamo meglio. Queste cose fanno parlare la gente, le persone. Io sono portoghese, ho una cultura diversa ma il linguaggio del calcio è universale: c'è l'allenamento da due ore al giorno e poi c'è la vita normale, da affrontare con professionalità. Non è una chiamata all'attenzione per nessuno, non è finito il mondo per un concerto. Ho parlato con i giocatori, io ho le mie regole e ce le ha anche il club. Non importa per domani, la cosa più importante per domani è pensare alla Dinamo e a cosa possiamo fare per vincere".