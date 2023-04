Benfica, Schmidt: "Inter fatica in campionato ma è squadra forte, ai quarti con merito"

VERSO BENFICA-INTER

Il tecnico tedesco alla vigilia della Champions: "Joao Mario è un giocatore chiave per noi"

© Getty Images Roger Schmidt presenta in conferenza stampa l'andata dei quarti di Champions League contro l'Inter. "Penso che, arrivati a questo punto, si affrontino soltanto grandi squadre. Per entrambe le formazioni è una gara fondamentale, l'Inter è un top team - ha spiegato il tecnico del Benfica -. Vogliamo giocare il nostro calcio migliore e dobbiamo essere pronti per una squadra molto forte, con tante qualità individuali e tante opzioni, penso che sappiamo quello che dobbiamo fare, cioè una prestazione al top".

Per arrivare ai quarti l'Inter ha fatto fuori il Porto, squadra con cui il Benfica ha perso venerdì in campionato. "Ovviamente ho rivisto la sfida col Porto, e non abbiamo visto solo quelle due gare. L'Inter è una squadra con grande esperienza, che sa giocare un calcio offensivo se ne ha bisogno e sa difendere molto bene. Ha uno stile italiano, ma sanno cambiare molto: dobbiamo essere pronti a tutto - ha aggiunto Schmidt - "Fa parte del calcio perdere delle partite. Venerdì ne abbiamo persa una importante, ma in passato abbiamo vinto tanto e anche questo fa parte di un processo di crescita. Le sconfitte vanno usate per qualcosa di positivo, negli ultimi due giorni abbiamo pensato solo all'Inter".

Joao Mario, il grande ex della partita, è l'uomo in più dei portoghesi in questa stagione. "Joao Mario è un giocatore chiave per noi, per la sua leadership. Sta facendo una grande stagione, non solo per i gol e gli assist. Abbiamo bisogno di leadership domani, non solo da parte di Joao Mario".

Sulla formazione. "Non dirò la formazione. Se poi mi dite quella dell'Inter, magari... Non avremo Otamendi, ma abbiamo due ottimi sostituti come Verissimo e Morato: è un peccato che non abbiamo potuto giocare tanto, è difficile quando davanti hai un giocatore top come Nicolas. Domani uno dei due sarà titolare e l'altro entrerà dalla panchina. Grimaldo? È a disposizione".

Sul sorteggio fortunato del Benfica. "Il sorteggio è un sorteggio: entrambe le squadre hanno meritato di essere qui. L'Inter magari sta faticando in campionato, ma ha tantissima esperienza e tantissima qualità in campionato. È una gara speciale per tutti, da me ai giocatori: da loro mi aspetto motivazioni extra, è una grandissima partita. Ma me l'aspetto anche dagli avversari. Non ho dubbi sulle loro qualità, saranno pronti e noi dovremo essere pronti allo stesso modo. Senza dimenticare che poi ci sarà anche il ritorno".