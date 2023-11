Salisburgo, il tecnico Struber: "Sappiamo come creare problemi all'Inter"   

VERSO SALISBURGO-INTER

L'allenatore degli austriaci anche sul mercato: "Non mi meraviglia che Konaté piaccia ai nerazzurri"

Finito ko a Milano nel match di andata nonostante una gara di qualità, il Salisburgo non molla: gli austriaci sono convinti di poter far male all'Inter domani sera. "Sappiamo come creare dei problemi ai nerazzurri - ha assicurato Gerhard Struber, tecnico del club presente della grande galassia Red Bull in conferenza stampa -. Sarà importante non dare tempo e spazio ai giocatori di qualità loro come Barella e Calhanoglu. Sarà importante sfruttare il supporto dei nostri tifosi".

Il Salisburgo, attualmente al terzo posto nel girone a -4 dai nerazzurri e dalla Real Sociedad, non cambierà mentalità al cospetto dell'Inter: "Servirà giocare a viso aperto e in maniera sbarazzina - ha proseguito Struber -. Così possiamo metterli in difficoltà. Serve la vittoria, ma al contempo essere stabili ed equilibrati per non prendere gol: la partita dura 90 minuti ed è necessario avere una strategia complessiva. Dovremo essere pure concentrati e non dargli troppi spazi. L'Inter su Konaté? Non so se giocherà, sono indeciso. Solitamente non leggo le voci di mercato, ma non mi stupisco che possa piacere ai nerazzurri. Per ora gioca con noi".