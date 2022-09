Salisburgo, il tecnico Jaissle: "Milan fortissimo, ma forse ci riuscirà un mezzo miracolo"

VERSO SALISBURGO-MILAN

L'allenatore degli austriaci alla vigilia del match: "Tensione e aspettative molto alte"

© afp L'anno scorso ha centrato la qualificazione agli ottavi di Champions, fermato poi dal Bayern di Nagelsmann. Ora il Salisburgo di Matthias Jaissle riparte all'inseguimento di un bis che sarebbe altrettanto straordinario: il primo step, casalingo, è quello contro il Milan, overture di un girone che, al di là della Dinamo Zagabria, con la presenza anche del Chelsea sulla carta appare proibitivo per gli austriaci. Un conto, però, la carta. Un altro la realtà. Jaissle ne è convinto: "Le aspettative sono alte, vogliamo giocarcela come facciamo sempre, ma l'avversario è fortissimo. I ragazzi sono molto contenti perché sono emozionati. Non snatureremo il nostro modo di giocare: vogliamo convincere. Vedremo come andrà la partita e poi il girone, siamo riusciti spesso a giocare bene, forse riusciremo a fare un mezzo miracolo".

"Il Milan ha grandissima qualità in tutte le fasi del gioco" ha proseguito in conferenza stampa il tecnico. "Sono comunque ceerto che sarà tutto veramente bello, c'è molta attesa e questo fa un certo effetto: dovremo godercela sia noi che i tifosi. Ci scontreremo contro un avversario fortissimo, lo abbiamo visto studiandoli in ogni particolare. Il Milan è una squadra che in ogni fase della partita può combattere, ha una qualità molto alta, dobbiamo difendere bene, anche in maniera collettiva. Perché dovremo stressarli e sorprenderli con il nostro modo di giocare, altrimenti credo che sia già stato detto tutto".