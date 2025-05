Ronaldo: "Inter, io non ho mai vinto la Champions: ora regalami questa gioia"

Una sfida molto complicata per Ronaldo, per certi versi ancor più di quella col Barcellona in semifinale: "Le squadre di Luis Enrique hanno sempre un equilibrio, credo che anche il fatto di aver allenato in Italia lo abbia fatto crescere come idee e mentalità. Il problema, per l'Inter, è che davanti il Psg non è molto meno forte del Barcellona. Un po', non molto. Del resto, non hanno mai avuto grandi problemi di budget, no...?". No, nessun problema. Ma in campo, si spera, non vanno gli euro: "Di Lautaro mi hanno impressionato due cose: lo sguardo che aveva la sera di Inter-Barça, non stava bene eppure sembrava che volesse mangiare la partita. E immagino come a Monaco vorrà mangiare il pallone, visto che avrà recuperato anche fisicamente. E quella faccia me la aspetto anche da tutti gli altri interisti, da Barella in giù".