Coman saluta il Bayern: "Monaco la mia casa, farà sempre parte di me"

Ai tifosi: il vostro supporto, in ogni trionfo e in ogni difficoltà, ha significato tutto per me. Porterò sempre con me il vostro amore, la vostra passione e la vostra lealtà. Sono profondamente grato a tutti gli allenatori, i tecnici, i compagni di squadra e a ogni membro dello staff con cui ho avuto il privilegio di lavorare durante questo percorso. Questo club farà per sempre parte di me, e auguro al Bayern solo successi continui nelle stagioni a venire.