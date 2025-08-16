Coman saluta il Bayern: "Monaco la mia casa, farà sempre parte di me"

Tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Kingsley Coman ha salutato così il Bayern Monaco dopo il trasferimento all'Al-Nassr: "È difficile credere che siano già passati quasi dieci anni da quando, a 19 anni, ho fatto di Monaco la mia casa. In tutto questo tempo, ho avuto la fortuna di condividere ricordi indimenticabili e successi con questo club incredibile: 9 titoli di Bundesliga, 6 Supercoppe, 3 Coppe di Germania, una Coppa del Mondo per Club e, soprattutto, il momento di cui vado più fiero: aver segnato il gol decisivo nella finale di Champions League del 2020 a Lisbona.
Ai tifosi: il vostro supporto, in ogni trionfo e in ogni difficoltà, ha significato tutto per me. Porterò sempre con me il vostro amore, la vostra passione e la vostra lealtà. Sono profondamente grato a tutti gli allenatori, i tecnici, i compagni di squadra e a ogni membro dello staff con cui ho avuto il privilegio di lavorare durante questo percorso. Questo club farà per sempre parte di me, e auguro al Bayern solo successi continui nelle stagioni a venire.
Dal profondo del cuore, grazie.
King".
Commenti (0)