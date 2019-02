Ronaldo contro l'Atletico è garanzia di gol: il portoghese ha già colpito 22 volte

19/02/2019

Se c’è qualcuno che può togliere il sonno a Diego Simeone, quel qualcuno è senza dubbio un signore con le sembianze di Cristiano Ronaldo e con la maglia numero 7. Sembra quasi un appuntamento fisso: CR7 contro i Colchoneros, quasi sempre con gol del portoghese assicurato. In 9 stagioni al Real Madrid (2009-2018), Ronaldo ha segnato 22 gol in 31 partite giocate contro l’Atletico, così suddivisi: 12 nella Liga, 6 nella Copa del Rey, 4 in Champions League. Proprio in Champions League è da ricordare una tripletta (con annesso traguardo dei 400 gol segnati con la maglia merengue) realizzata nelle semifinali del 2016-17. Proprio nella massima competizione europea, Ronaldo con il Real ha affrontato l’Atletico per 4 anni consecutivi: due in finale (2014 e 2016), una volta nei quarti di finale e una volta in semifinale, con il Real che è sempre uscito vincitore. Nel 2014 all’Estadio da Luz di Lisbona, un Ronaldo in condizioni non molto buone dal punto di vista fisico segnò comunque un gol nel 4-1 finale. Nel 2016 a San Siro CR7 non ha segnato ma ha realizzato il suo rigore nella serie finale.

Solo Messi ha segnato più volte di Ronaldo contro l’Atletico, visto che è arrivato a quota 25 contro i 22 del portoghese. Invece i Colchoneros sono la terza vittima preferita da CR7, che ha segnato più volte solo contro il Siviglia (27) e contro il Getafe (23). E lo scontro con Messi diventa sempre più interessante se si passa al bilancio degli ottavi di finale di Champions League: in questo turno preciso, Ronaldo ha segnato 20 gol contro 24 del rivale. Tornando allo scontro Ronaldo-Atletico, il bilancio del portoghese parla di 15 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte, ma tra queste ultime ce ne sono alcune assolutamente indolori come il ritorno della semifinale del 2016-17, che finì 2-1 per la squadra di Simeone battuta all’andata per 3-0 proprio dalla tripletta di Ronaldo. Le vittorie dell’attuale numero 7 juventino invece sono state quasi sempre pesanti e con una sua partecipazione fondamentale anche quando non ha segnato, come nel caso del’assist su vassoio d’argento per il Chicharito Hermandez al Bernabeu nei quarti di finale 2014-15: 1-0 e turno passato al Bernabeu dopo lo 0-0 del Calderon. In apertura della stagione 2014-15 invece Ronaldo e il suo Real hanno perso la Supercoppa di Spagna (1-1 al Bernabeu e 0-1 al Calderon) con il portoghese a mezzo servizio e utilizzato per un tempo solo sia all’andata che al ritorno.

Sono 9 i gol realizzati da Ronaldo in campionato contro l’Atletico, con due triplette, in 16 incontri totali, con 7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. In Copa del Rey il bilancio è eccellente dal punto di vista personale (6 gol in 8 partite) e molto meno da quello della squadra, con due passaggi del turno e due eliminazioni: i Colchoneros sono usciti vincitori nella finale del 2012-13 e nei sedicesimi del 2014-15. Avanti il Real Madrid invece nei quarti di finale del 2010-11 e nelle semifinali del 2013-14. La sfida tra Juve e Atletico sarà la trentaduesima nella vita di Cristiano Ronaldo, la prima con una maglia diversa da quella del Real Madrid. Con lo Sporting Lisbona e il Manchester United non gli era mai capitato. Un capitolo nuovo che è ancora tutto da scrivere.