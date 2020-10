Real Madrid, Zidane: "L'Inter? Per me la finale è contro l'Huesca"

REAL MADRID

"Sento parlare di finale contro l'Inter, ma per me la finale è domani contro l'Huesca: non esiste pensare a martedì". Vuole mantenere la concentrazione sulla Liga Zinedine Zidane alla vigilia del prossimo impegno del suo Real Madrid contro la neopromossa squadra aragonese. La mente del tecnico sembra essere sgombra dai pensieri riguardanti l'Inter e la Champions League, con la sfida ai nerazzurri in programma il 3 novembre su cui Zidane potrà concentrarsi da sabato sera in poi.

Dopo i passi falsi nelle prime due partite contro Shakhtar e Borussia Mönchengladbach, il Real Madrid si è ritrovato in un gruppo B molto più combattuto del previsto, con la squadra turca in testa e i Blancos sorprendentemente in fondo alla classifica. Una situazione tanto inedita quanto pericolosa che Zidane preferisce affrontare uno step alla volta: "Per me la finale è la prossima partita - ha dichiarato in conferenza stampa - Non penso a quella dopo. Abbiamo giocato contro il Barcellona e abbiamo vinto, ora giochiamo contro l'Huesca e ci sono gli stessi tre punti in palio".

L'allenatore si è espresso anche su un'altra questione che negli scorsi giorni ha tenuto banco in Spagna, ovvero l'audio tra Benzema e Mendy, 'rubato' nel tunnel dello stadio all'intervallo di Gladbach-Real, quando l'attaccante si è rivolto a Mendy consigliandogli di non passare la palla a Vinicius Jr. "È un bene che queste cose accadano, molte cose accadono in campo a caldo, ma ora ci sono tante telecamere e queste cose si vedono regolarmente. Non c'è nessun tipo di problema, anzi: si sono allenati molto bene e questa è la cosa piu' importante, che la nostra energia sia per la partita di domani e nient'altro. Tutto chiarito".

Vedi anche Champions League Bufera Real Madrid, Benzema mette nei guai la squadra