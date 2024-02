Real Madrid, trasferta stregata a Lipsia: prima lo sciopero in aeroporto poi l'incidente con un'auto

VERSO LIPSIA-REAL

Ancelotti e i suoi ragazzi costretti ad atterrare ad Erfurt e sulla strada verso Lipsia il pullman è stato urtato da un'auto

Se il buongiorno si vede dal mattino, la trasferta a Lipsia del Real Madrid di Carlo Ancelotti non sarà certo delle più semplici. I Merengues, reduci dal trionfale successo in Liga che è valso probabilmente mezzo titolo, hanno affrontato due intoppi nella trasferta tedesca che ne hanno scombussolato i piani. Prima lo sciopero all'aeroporto di Lipsia che ha costretto il volo del Real Madrid ad atterrare ad Erfurt, poi sulla strada verso la città della Sassonia per l'andata degli ottavi di Champions League è stato protagonista di un lieve incidente con un'auto.

Niente di grave, anzi probabilmente solo un aneddoto da raccontare per i protagonisti del Real Madrid che, raggiunti da As, hanno confermato di non essersi accorti di nulla. Ciò che resta è che la trasferta a Lipsia che inizialmente avrebbe dovuto iniziare con l'atterraggio alle 13 a Lipsia è in realtà partita dalla Turingia, più precisamente dall'aeroporto di Erfurt per via dello sciopero in diversi aeroporti della Sassonia.

Centoquarantasei chilometri che hanno portato all'imprevisto dell'incidente con un'auto; il conducente della stessa, l'unico veicolo a riportare danni, nell'intento di immortalare l'inusuale incontro sulla strada verso Lipsia ha perso leggermente il controllo della macchina urtando il pullman del Real Madrid. Nessun ferito, semmai qualche segnale preoccupante in vista del match per i più superstiziosi.