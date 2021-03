Real Madrid, Rodrygo infortunato e poi di nuovo disponibile: colpa di un hacker

Cominciamo dalla certezza: Rodrygo sarà disponibile per Real Madrid-Atalanta. Il brasiliano, per una mezz'ora, è stato dato per indisponibile dal sito del Real che poi ha cancellato sia la notizia sia il tweet che annunciava l'infortunio al bicipite femorale della gamba destra. In realtà l'attaccante sta bene, sarà della partita di Champions League: molto probabilmente gli spagnoli sono stati attaccati da un hacker.