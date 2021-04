Real Madrid-Chelsea in diretta su Canale 5 e sul nostro sito in streaming

Martedì 27 aprile, alle ore 21.00, su Canale 5 torna la Champions League. In esclusiva in chiaro, la semifinale d’andata “Real Madrid-Chelsea”. In diretta da Valdebebas, il centro sportivo del Real, andrà in scena la super-sfida tra i blancos di Zidane e i blues di Tuchel. La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena.

afp