Real Madrid, Ancelotti: "Orgoglioso, battere il City ci dà opportunità di vincere la Champions"

qui real

Il tecnico italiano sorride dopo aver mandato ko il City di Guardiola

City-Real, le immagini del quarto di ritorno di Champions League





























































Carlo Ancelotti e il Real Madrid mandano al tappeto il Manchester City ai rigori e conquistano l'accesso alla semifinale di Champions League in cui affronteranno il Bayern Monaco. Una partita andata oltre i regolamentari e giocata per più di 210' e che ha visto gli spagnoli avere la meglio, col tecnico dei madrileni che si è detto orgoglioso dei suoi: "Sono contentissimo, sapevamo che dovevamo soffrire e abbiamo sofferto. Partita difficilissima, ma per vincere e qualificarci dovevamo avere questo atteggiamento. Avevamo iniziato bene, poi hanno giocato e ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati calmi e pazienti, alla fine abbiamo vinto".

"Sono molto orgoglioso della fase difensiva perché non siamo abituati a farla così. Abbiamo occupato gli spazi e siamo stati compatti. Non è facile avere più controllo della partita contro il City, loro sono i campioni" ha detto Ancelotti.

Poi ha aggiunto: "Il gol ci ha fatto chiudere dietro, non avevamo bisogno di giocare in maniera offensiva. È stato un bel gol, abbiamo poi giocato in ripartenza e potevamo sfruttarle meglio". Vedi anche Champions League Champions League, Manchester City-Real Madrid 4-5 d.c.r.: Ancelotti in semifinale

Sulla possibile 15esima Champions dei Blancos ha però dribblato ogni domanda: "Prima pensiamo alla semifinale, negli ultimi tre anni abbiamo giocato col City e sono i migliori in Europa. Batterli è stata un'opportunità per vincere un'altra Champions".