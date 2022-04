Real, Ancelotti tiene la guardia alta: "Non dobbiamo pensare che il più è fatto"

VERSO REAL-CHELSEA

"Il Chelsea darà il massimo, dobbiamo fare la stessa prestazione dell'andata"

In vista del secondo round col Chelsea nei quarti di Champions League, Carlo Ancelotti tiene alta la guardia nonostante la vittoria per 3-1 dell'andata. "Quello dell'andata può essere un risultato pericoloso se pensiamo che il più è fatto - ha spiegato il tecnico del Real -. Dobbiamo provare a fare la stessa prestazione dell'andata". "La regola dei gol in trasferta non c'è più, lo sappiamo e lo accettiamo anche perché credo crei più equilibrio", ha aggiunto. Getty Images

"Il Chelsea è una squadra forte e mi aspetto il meglio da loro, non penso ai loro problemi societari, ma al fatto che sono ancora i campioni d'Europa in carica", ha proseguito Ancelotti parlando della forza dell'avversario e della necessità di non sottovalutare la gara dopo la vittoria nel primo round.

Poi qualche battuta sui singoli. "Benzema è migliorato a livello di leadership in questi anni, si sente sempre più importante nella squadra e ha mantenuto quella personalità che lo ha sempre contraddistinto - ha spiegato il tecnico del Real -. Al momento è il miglior centravanti di questo calcio, un calcio che evolve e porta gli interpreti dei vari ruoli a cambiare il modo di giocare". "Segna e soprattutto partecipa ed è sempre nel vivo del gioco della squadra - ha aggiunto -. La sua presenza inoltre aiuta i giovani a crescere, come successo con Vinicius, poi il resto lo fanno le qualità che hanno. Il brasiliano sente la fiducia dell'ambiente, che non è mai mancata anche quando non giocava, e con Benzema si trova a meraviglia in campo". "Courtois? Ci sono tanti portiere in giro per il mondo, sta facendo una stagione di altissimo livello pur mantenendo un equilibrio mentale", ha concluso l'allenatore dei Blancos.