Ranking Uefa per nazioni: Italia terza, per ora niente 5ª squadra in Champions

L'AGGIORNAMENTO

Dopo l'ultimo turno delle coppe europee, Germania al primo posto davanti all'Inghilterra: le prime due della classifica hanno diritto a una squadra in più

© Getty Images Si è chiusa con le gare di Europa League e Conference League la quinta giornata di Coppe europee. L'Italia, scavalcata dalla Spagna dopo la sconfitta del Milan con il Borussia Dortmund, si trova sempre al terzo posto del ranking UEFA stagionale riservato alle Nazioni. Davanti, però, non ci sono più gli spagnoli scivolati al quarto posto, ma Germania e Inghilterra. Al momento, quindi, l'Italia non avrebbe diritto al bonus di una quinta squadra nella prossima Champions League, vantaggio riservato ai primi due Paesi della classifica.

Germania (12.642 punti), Inghilterra (11.750) e Italia (11.714). È questo il podio provvisorio di una lunga corsa che terminerà solo a fine maggio. A trascinare l'Italia sono Inter (2.43) e Lazio (2.29 punti). Poi Atalanta (1.86), Fiorentina (1,43), Napoli e Roma (1.29). Ultimo posto per il Milan (1.14), che è anche l'unica squadra che rischia seriamente l'eliminazione Milan, portando da 8 a 7 il numero delle nostre rappresentanti in Europa.

COME SI ASSEGNANO I PUNTI

I coefficienti si basano sui risultati dei club di ciascuna Federazione nell'attuale stagione di coppe e i punti sono assegnati come segue:

2 pt: ogni vittoria in fase a gironi

1 pt: ogni pareggio in fase a gironi

4 pt: bonus partecipazione ottavi Champions

4 pt: vincitori gruppo Europa League/Conference

2 pt: secondi gruppo Europa League/Conference

1 pt: ogni turno raggiunto dagli ottavi (UCL, UEL)

1 pt: ogni turno raggiunto dalle semifinali (UECL).

Vedi anche Champions League Milan, il ko col Dortmund fa male al calcio italiano: niente 5ª squadra in Champions