Psg, Skriniar replica a Marotta: "Dice quello che dice, io so come è andata"

VERSO MILAN-PSG

L'ex Inter alla vigilia della sfida contro il Milan: "L'accoglienza a Donnarumma? Non lo vedo preoccupato..."

Un pensiero al Milan, prossimo avversario di Champions in una sfida chiave per la qualificazione, e uno all'Inter, con la replica, secca, alle parole dell'ad nerazzurro, Beppe Marotta. Milan Skriniar non si risparmia, tiene un profilo basso, senza alzare i toni, ma non si nasconde dietro a dichiarazioni di convenienza: "Sono qua per la partita di domani - dice il difensore dei parigini -. Marotta dice quello dice, io non voglio creare casini e polemiche, io so come è andata e lo sa anche il mio agente. Non è il momento di parlare, non voglio creare casini. Voglio solo fare bene per il Psg".

Lo slovacco parla anche di Donnarumma, atteso da una serata che si preannuncia caldissima al Meazza: "Come sta? Non lo vedo preoccupato, è uno dei più forti al mondo e ha grande esperienza. Domani sarà concentrato al 100%".

Di nuovo sul ritorno a San Siro: "Ho giocato tanti derby. Sento i miei ex compagni in nerazzurro e ci messaggiamo, abbiamo un buonissimo rapporto e per gli interisti è sempre bello quando il Milan perde".

Poi sulla partita: "Sappiamo che il Milan deve fare punti per forza, ma anche noi vogliamo vincere assolutamente - prosegue -. Non so chi avrà più pressione, ma noi vogliamo fare il nostro calcio. Ci aspettiamo una partita tosta, diversa dall'andata. Il Milan è un po' in difficoltà, ma quando sei in un periodo così riesci a tirare fuori qualcosa in più perché hanno grandissima qualità e grandissimi allenatori". E infine: "So benissimo che sarà una partita difficile anche da quanto punto di vista: io ho giocato 6 anni qua e so come affrontare questo stadio da avversario. Dobbiamo stare concentrati".