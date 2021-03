Psg, Pochettino: "Sofferto tanto, ma l'importante è aver passato il turno"

LE PAROLE

Il tecnico dei parigini "È stato un vero test per noi". Koeman: "Navas migliore in campo, meritavamo di più"

Mauricio Pochettino ammette che il passaggio ai quarti di finale è stato tutt'altro che una passeggiata: "Abbiamo sofferto molto - ha detto il tecnico del Psg dopo l'1-1 col Barcellona - Era davvero difficile fare il primo passaggio, loro ci hanno messo molta intensità e per noi è stato un vero test. A fine primo tempo non eravamo felici, è andata meglio nel secondo. Sapevamo che avremmo dovuto soffrire, ma l'importante è che siamo passati. Ora dobbiamo mettere da parte i pensieri negativi". Getty Images

Ronald Koeman, dal canto suo, accetta la sconfitta ma ci tiene a evidenziare la buona brova dei suoi: "Siamo eliminati, che è ciò che conta nel nostro sport, ma lasciamo con buone sensazioni, perché abbiamo reso la vita difficile al Psg - ha detto l'allenatore blaugrana - Abbiamo fatto un primo tempo in cui siamo stati superiori e l’atteggiamento era stato molto buono. Meritavamo sicuramente di più, almeno il vantaggio prima dell’intervallo. La squadra ha fatto un enorme lavoro. Non è la prima volta che il portiere avversario è il migliore in campo e questo significa che abbiamo avuto le opportunità. ma non le abbiamo sfruttate". L'olandese ha poi parlato anche del futuro di Messi: "Leo sta vedendo da tempo i miglioramenti che abbiamo fatto. Abbiamo cambiato tante cose, abbiamo giovani di grande qualità e di prospettiva, non può avere dubbi sul futuro di questa squadra".

PJANIC SULLA JUVE: "IN CHAMPIONS CERTI ERRORI LI PAGHI"

Anche Miralem Pjanic ha parlato dopo l'eliminazione: "La qualificazione l’abbiamo persa l’andata, anche se oggi ci credevamo. Volevamo fare il primo gol abbastanza velocemente e non ci siamo riusciti. Siamo dispiaciuti, al Camp Nou abbiamo fatto degli errori che ci sono costati caro. Questo comunque è un gruppo con tanto potenziale. Adesso vogliamo vincere il titolo in campionato, altrimenti sarà un anno deludente. Ronaldo e Messi fuori? È incredibile ciò che hanno fatto negli ultimi anni. Ho visto la Juventus ieri, mi spiace per loro. Credo potessero fare qualcosa di più, in Champions League certi errori li paghi. È andata male anche a loro".

VERRATTI: "JUVE? SPIACE, HO TANTI AMICI IN BIANCONERO"

A fine gara è intervenuto anche Marco Verratti: "Mi sento importante, quando sto in mezzo al campo so che i compagni hanno fiducia in me. Sicuramente la qualificazione è importantissima, a maggior ragione contro il Barcellona. Oggi ci hanno messo in grande difficoltà, a questi livelli si gioca sui dettagli. Adesso ci riposiamo e pensiamo alle prossime partite. La Juventus? Ho visto la partita con il Porto e sicuramente mi dispiace perché ho tanti amici in bianconero: è stata una gara pazza".