Psg, Neymar: "Mai pensato all'eliminazione, andremo in finale"

QUI PSG

Croce e delizia nella notte di Lisbona, Neymar tira un sospiro di sollievo e si gode la qualificazione alle semifinali di Champions League. "Non ho mai pensato all'eliminazione. Niente mi fermerà dal pensare che andremo in finale - ha detto il brasiliano ai microfoni di Rmc - E' stata dura ma siamo una grande squadra, una famiglia. Era impossibile pensare che saremmo stati eliminati. Giocato contro una grande squadra".

"Una notte speciale. Abbiamo giocato contro una grande squadra, molto aggressiva che ha fatto una grande stagione ma che concede anche tante occasioni - ha aggiunto O' Ney - Adesso dobbiamo riprenderci. Non avevo mai pensato di poter andare a casa, ora possiamo arrivare in finale"

TUCHEL: "ABBIAMO MERITATO DI PASSARE"

Thomas Tuchel è il ritratto della felicità dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League. "I festeggiamenti? Immaginatemi con due gambe cosa avrei potuto fare. È il compleanno della società oggi - il 50°, ndr - non dimenticheremo questo giorno. Siamo veramente contenti di essere in semifinale. È una stagione storica, con quattro titoli e una semifinale di Champions League - ha spiegato il tecnico tedesco -. Ho dubitato dopo 88 minuti di gioco, ero realista, ma abbiamo sempre pensato di segnare. Ho detto ai miei assistenti: 'se pareggiamo, faremo la differenza subito dopo'. Abbiamo fatto un'ottima partita e la qualificazione è meritata. C'è stata un po 'di fortuna con quei gol in ritardo ma se guardi a tutta la partita, è meritata. I giocatori della panchina che sono entrati sono stati eccezionali con un grande stato d'animo".

Vedi anche Champions League Champions League: Atalanta-Psg 1-2, Dea ribaltata nel finale e addio semifinali