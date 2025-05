Ligue 1: il Psg va ko con lo Strasburgo prima del ritorno di Champions con l'Arsenal

Il Psg perde la seconda partita di fila in Ligue 1, con il campionato che però è ormai diventato per la squadra di Luis Enrique una preparazione alla Champions. Nel ko per 2-1 sul campo dello Strasburgo, infatti, il turnover dei campioni di Francia è evidente: panchina per Kvara, Fabian Ruiz, Doue e Vitinha, dentro Tape, Beraldo, Mayulu, Lee e Mbaye. I padroni di casa, che sono in piena lotta per l'Europa, ne approfittano e al 20' passano: calcio d'angolo, colpo di testa di Sarr e la palla carambola su Lucas Hernandez per poi finire in porta. Poi, all'ultimo minuto del recupero, il raddoppio: ripartenza con Diarra che serve Lemarechal, che con un destro di prima intenzione fulmina Safonov, in campo al posto di Donnarumma. Nella ripresa, Luis Enrique inserisce Doué per l'infortunato Lee, con Lucas Hernandez che resta negli spogliatoi per Kamara. Dopo 45 secondi, Barcola vola verso la porta e accorcia le distanze, ma per praticamente un tempo intero gli ospiti non riescono a pareggiare. Poco male: i big riposano in vista della semifinale di ritorno di Champions League con l'Arsenal, mentre lo Strasburgo sale a 57 punti e continua a sognare l'Europa.