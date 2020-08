Psg, Icardi fa il portiere: che parata su Neymar

Prosegue la preparazione del Psg nel ritiro di Faro in vista della sfida dei quarti di Champions League contro l'Atalanta. Nonostante gli infortuni e i dubbi di formazione, in casa parigina il clima è rilassato e i giocatori si divertono. Durante l'allenamento, Mauro Icardi ha indossato i guanti da portiere e ha parato una splendida punizione di Neymar con l'aiuto del palo. "Me lo para, Mauro me lo para" ha scherzato il brasiliano su Instagram. "Penso che la tua grande amicizia con Keylor Navas ti sta influenzando" il commento divertito della moglie-agente, Wanda Nara.