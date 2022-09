Psg, Galtier: "Juve squadra esperta e organizzata. Noi favoriti? Non penso"

VERSO PSG-JUVENTUS

Il tecnico dei francesi in conferenza: "Allegri dice che conta la partita col Benfica? Ha la malizia dei tecnici italiani..."

Christophe Galtier è pronto ad affrontare la Juventus nel primo match del Gruppo H di Champions League, competizione a cui il suo Psg si presenta come uno dei team favoriti, sebbene lui preferisca tenere un profilo basso: "Ogni anno ci sono 8-9 squadre che potenzialmente possono vincere - ha detto il tecnico in conferenza stampa -. Ci sono squadre favorite che non arrivano alla fine, poi ci sono sorprese e scenari imponderabili. Il club vuole vincere e abbiamo grandi giocatori, ma dire che siamo favoriti... Non penso". Sulla Juve ha le idee chiare: "Ha esperienza, è difficile da battere. Ora si dice sia in difficoltà, ma considerando la sua organizzazione sarà difficile creare situazioni contro di loro. Fanno un lavoro intenso in difesa e sono molto forti nelle transizioni, vanno in profondità e là davanti hanno Vlahovic...".

Galtier ha poi commentato le dichiarazioni di Allegri, che nella conferenza post pareggio di Firenze aveva detto che la vera partita da vincere, per la Juve, sarebbe stata quella in casa col Benfica: "Ha più esperienza di me e ha la malizia dei tecnici italiani che rispetto molto".

Si è poi detto soddisfatto del rendimento di Donnarumma: "Sono contento delle performance di Donnarumma, lavora molto, partecipa a questa competizione e deve essere disponibile se c'è bisogno. Sono contento di quello che dà alla squadra".

Non ci sarà il grande ex Di Maria: "E' un peccato, perché ha scritto belle pagine qui. È stato esemplare, ha fatto bene e non posso essere felice del suo infortunio, perché gli sarebbe piaciuto giocare. Dà esperienza, ha un sinistro di grande qualità, ma sono certo che chi lo sostituirà sarà di grande livello".

La squadra parigina è pronta all'esordio e sembra arrivare molto concentrata al primo appuntamento europeo: "Dopo la vittoria a Nantes ho visto che i giocatori si sono concentrati subito sulla gara di domani. È la prima volta che vedo giocatori che si concentrano così presto su una gara, a livello collettivo e individuale. Si sono preoccupati di recuperare bene, di prepararsi bene. C'è voglia di iniziare. Pressione? L'ho accettata quando ho accettato questo incarico al Psg. Ho voglia di giocarmi la Champions, di far vedere cosa possiamo fare".