Champions League: il Psg vola in testa al girone del Milan, 2-0 al Dortmund

champions league

Mbappé (su rigore) e Hakimi lanciano la vittoria dei parigini, che approfittano del pari tra Milan e Newcastle per la prima mini-fuga nel gruppo F

Nel gruppo del Milan, fermato sullo 0-0 dal Newcastle, arriva la prevedibile mini-fuga del Psg: i francesi sconfiggono 2-0 il Borussia Dortmund e volano in testa al gruppo F. Partono subito forte le due squadre, con Lucas Hernandez che non centra la porta e Hummels che risponde a tono, con un colpo di testa alto. I gialloneri perdono Sabitzer, sostituito da Nmecha, e impegnano Donnarumma con Malen: il portiere azzurro risponde coi pugni. Il Psg domina a livello territoriale, ma non riesce a sfondare: Vitinha centra il palo e Hakimi si costruisce un'occasione, mentre Kolo Muani sbatte su Süle dopo i tanti duelli in Bundesliga. Si va al riposo sullo 0-0, col Borussia Dortmund che viene punito al 49': Süle tocca di mano e Mbappé può trasformare dal dischetto la rete del vantaggio. Passano otto minuti ed è raddoppio, con un sontuoso Achraf Hakimi: uno-due tra Vitinha e l'ex interista, che salta Ryerson e finalizza alle spalle di Kobel. Le emozioni proseguono, con Gonçalo Ramos che va vicino al tris e il Bvb protesta per un potenziale rigore, che non viene concesso. Nel finale di gara Mbappé si vede annullare un'altra rete e viene così sancito il definitivo 2-0 del Psg, che guida il gruppo F con tre punti, +2 su Milan e Newcastle.