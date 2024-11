PSG, Donnarumma non è più insostituibile. Luis Enrique: "Deciderò dopo il cappuccino"

Dal suo arrivo a Parigi nell'estate 2021, Donnarumma è stato titolare quasi inamovibile, lasciando solo qualche apparizione ai colleghi di reparto, in Coppa di Francia o in partite minori di campionato. Con l'arrivo, la scorsa estate, di Safonov dal Krasnodar le certezze di Gigio hanno iniziato a incrinarsi, perché Luis Enrique ha grande considerazione del portiere russo e lo ha pubblicamente elogiato dopo la sfida con il Lens: "È stato molto bravo". I galloni da titolare sono ancora sulle spalle di Donnarumma, ma l'accesa concorrenza non potrà di certo fargli dormire sonni tranquilli.