Ligue 1: il Psg allunga sul Monaco, sconfitto il Lens

PSG-LENS 1-0

Il sorprendente ko del Monaco contro l'Angers viene sfruttato dal Psg, che batte 1-0 il Lens e allunga in vetta alla Ligue 1: +6 sulla prima inseguitrice. Spingono subito i parigini e passano al 4': Barcola sfreccia e la mette in mezzo con un preciso rasoterra, gol di Dembelé per l'1-0. Da qui in poi non cambia il copione della gara, che vede il Psg dominare e sfiorare a più riprese il raddoppio: Dembelé salva su Fabian Ruiz, poi Dembelé colpisce il palo. Il Lens perde Sotoca e ha la sua chance con Machado, bravo Safonov (sostituto di Donnarumma) a deviare. Nel finale di tempo il Paris va ancora vicinissimo alla rete con Joao Neves, Barcola e Asensio, ma non sfonda. Si va al riposo sull'1-0 e le residue speranze dei Sang et Or si spengono al 59': tacke durissimo di Khusanov sulla tibia di Hakimi, è espulsione al Var. Luis Enrique opta per il turnover inserendo Lee Kang-in, visto l'imminente ritorno in Champions League, e il sudcoreano sfiora a sua volta la rete. Ci pensa Samba, invece, ad evitare la nona rete in Ligue 1 di Barcola. Nei cinque minuti di recupero, eccezion fatta per un'occasione firmata da Doué, non ci sono emozioni e il Psg esulta: 1-0 sul Lens e 26 punti in classifica, +6 sulla seconda. Si ferma a quota 14 la formazione ospite, che potrebbe perdere posizioni.