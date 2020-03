Parco dei Principi chiuso, tifosi del Psg in massa fuori dallo stadio

In barba alle raccomandazioni del Governo che ha vietato le manifestazioni pubbliche che riuniscano più di 1000 persone per l'emergenza coronavirus, migliaia di tifosi del Psg si sono radunati fuori dallo stadio Parco dei Principi per far sentire il proprio sostegno a Neymar e compagni, chiamati a rimontare l'1-2 di Dortmund contro il Borussia nel ritorno degli ottavi di Champions League. La squadra è stata accolta con fumogeni e cori.