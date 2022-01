Obbligo vaccinale: italiane a rischio campo neutro in Champions ed Europa League

IL CASO

La Uefa sta valutando la situazione ma non avrebbe preso bene le misure del Governo italiano per gli atleti professionisti

Il rischio è ancora minimo, ma c'è ed è bene che venga preso in considerazione perché le conseguenze, dal punto di vista sportivo, potrebbero essere molto significative. L'obbligo vaccinale per gli atleti professionisti deciso dal Governo italiano potrebbe infatti avere ripercussioni importanti sulle gare di Champions di Inter e Juventus e di Europa League di Napoli e Lazio. Spieghiamo: dato che una decisione identica non è stata al momento presa da tutti i Paesi europei, tecnicamente le squadre che vengono a giocare in Italia dovrebbero dimostrare di aver vaccinato tutti i giocatori che, altrimenti, non potrebbero scendere in campo. Una questione che ha fatto storcere il naso alla Uefa e che potrebbe, almeno sulla carta, convincere il massimo organismo europeo a far disputare le gare casalinghe di Champions ed Europa League delle italiane in campo neutro. Dove? Evidentemente in un Paese in cui i calciatori non siano obbligati a vaccinarsi.

Un vero e proprio caso che la Uefa sta studiando e valutando con attenzione, magari nell'attesa che dall'Italia arrivi una deroga speciale proprio per i calciatori di club stranieri. C'è ovviamente la possibilità che la questioni non tocchi né il Liverpool, avversario dell'Inter negli ottavi di Champions, né il Villarreal, che sfiderà la Juve. Ma il 16 febbraio, quando i Reds di Klopp faranno tappa a Milano, si capirà certamente meglio se la scelta del Governo italiano abbia o no influito sul futuro europeo dei nerazzurri di Inzaghi. E una settimana dopo lo stesso discorso varrà per il Napoli (in casa contro il Barcellona) e la Lazio (all'Olimpico contro il Porto) in Europa League.

Insomma, senza un intervento ad hoc da parte dell'Italia o un obbligo vaccinale "bilaterale" di Inghilterra, Spagna e Portogallo, le possibilità che la Uefa prenda un provvedimento drastico - e molto dannoso - c'è eccome.