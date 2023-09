Newcastle, Howe: "Il ritardo aereo? Spero non sia stato stancante per i giocatori"

Il Newcastile è arrivato a Milano con ore di ritardo a causa di problemi di traffico aereo. Una situazione che un po' preoccupa Eddie Howe. "È parte del lavoro che facciamo. Purtroppo non abbiamo controllo sul traffico aereo. È stata una giornata molto lunga per tutti noi, è stato un giorno eterno. Abbiamo anche fatto un allenamento di preparazione, abbiamo provato a fare il meglio. Ma se fossimo arrivati prima non avremmo potuto fare un lavoro tattico e per me è molto importante. È stato tutto molto stancante, spero che non influisca sui giocatori", ha detto il tecnico dei Magpies dopo che la sua squadra si è messa in viaggio alle 14 per arrivare solo alle 21.