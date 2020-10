Neved: "Juve-Barcellona, che sfida. Bello vedere CR7 contro Messi"

LE REAZIONI

La Juve ha pescato il Barcellona nel suo girone di Champions League e dopo alcuni anni torneranno così ad affrontarsi Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Una sfida nella sfida anche secondo Pavel Nedved. "Quella con il Barcellona sarà una grande sfida e sarà affascinante perché mette di fronte quelli che secondo me ancora oggi sono i due migliori giocatori del mondo, Ronaldo e Messi. Inoltre si affronteranno anche Pjanic e Arthur e questa sarà un'altra sfida nella sfida"., ha detto il vice presidente dei campioni d'Italia,

































"La Dinamo Kiev è una squadra molto solida, con un allenatore esperto come Lucescu che ha fatto fatto la storia allo Shakhtar e se dovremo andare in Ucraina in inverno sarà una difficoltà in più. Gli ungheresi sono un'incognita, non sono i soliti avversari di Champions, ma conoscendo il calcio ungherese, avranno senz'altro molto talento e dovremo stare attenti, in tutte le gare: è sempre la Champions e ogni squadra può metterti in difficoltà", ha aggiunto Nedved.

INTER, ZANETTI: "GIRONE EQUILIBRATO"

"È un girone molto equilibrato ma ce la giocheremo. Bisogna affrontare ogni partita consapevoli delle difficoltà che ci saranno ma sempre con l'ambizione di fare qualcosa di importante. Il primo obiettivo cercare di superare i gironi, speriamo di riuscirci e poi vedremo cosa succederà". Cosi' il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti ha commentato il sorteggio di Ginevra che ha deciso i gironi di Champions League. Sulle avversarie: "Non c'è solo il Real Madrid, Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk sono squadre attrezzate per poter competere alla stessa maniera, per questo dovremo essere molto concentrati nell'affrontare ogni partita. Poi nelle gare di Champions è importante anche il momento in cui si affronta una squadra, e speriamo che noi al momento di affrontare ogni squadra potremo essere nella migliore condizione".

LAZIO, TARE: "GIRONE BUONO, FACCIAMO COME L'ATALANTA"

La Lazio è forse stata la più fortunata nei sorteggi di Champions League e il ds Igli Tare non lo nega. "La prima impressione è che il nostro sia un girone molto buono. Penso che la Lazio se la possa giocare con tutte e tre le squadre, tra l'altro tutte molto esperte in questa competizione". "L'importante è farci trovare pronti - aggiunge a Lazio Style Radio - poi bisogna affrontare tutte con la giusta cattiveria. L'esperienza dell'Atalanta lo scorso anno ce lo insegna. Quando c'è una fisionomia di gioco ben chiara, si può andare anche molto avanti. L'Atalanta era andata a un passo dalla semifinale ed è un bell'esempio da seguire". "Serve una grande responsabilità, soprattutto quella di saper rappresentare la società con orgoglio perche' la Champions è un'esperienza unica per la crescita della nostra squadra. La dobbiamo affrontare - conclude Tare - con grande serenità, è una competizione che ci può dare tanto e siamo felici di giocarcela".