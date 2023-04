Napoli-Milan per la storia: Spalletti ritrova Osimhen, allarme rientrato per Giroud

VERSO NAPOLI-MILAN

Il francese si è allenato regolarmente con i compagni dopo l'allarme di ieri

Pioli tira un sospiro di sollievo: Oliver Giroud sarà regolarmente in campo a Napoli. Dopo l'allarme di ieri, l'attaccante francese del Milan si è regolarmente allenato con i compagni e quindi sarà titolare al Maradona nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Risolto il problema al tendine d'Achille della gamba sinistra che nelle ultime ore ha fatto tremare i rossoneri. Nel Napoli, invece, Spalletti punterà tutto sul ritorno di Victor Osimhen, che col Verona ha messo una mezz’oretta di minuti preziosi nelle gambe e ha preso una traversa.

Tenuto precauzionalmente a riposo, Olivier Giroud ha smaltito le scorie di una dura entrata di Kim nella gara di andata e al Maradona sarà al centro dell'attacco della formazione di Pioli. Sciolto l'unico dubbio di formazione che sarà la stessa della gara di andata, con Kjaer, che parlerà in conferenza con Pioli alle 19, confermato al fianco di Tomori in difesa. Anche perché Thiaw potrebbe non essere convocato a causa di una piccola contrattura.

Pochi dubbi anche per Spalletti, che col Verona oltre al capocannoniere del campionato ha ritrovato anche il sostegno dei propri tifosi. Al posto dello squalificato Kim ci sarà Juan Jesus, che parlerà col tecnico in conferenza alle 18, mentre a centrocampo al posto di Anguissa giocherà uno Ndombele e Elmas. In attacco Lozano e Kvaratskhelia a ispirare Osimhen.

