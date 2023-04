Napoli, fuochi d'artificio e cori nella notte sotto l'albergo del Milan

VERSO NAPOLI-MILAN

Circa 150 tifosi partenopei hanno provato a disturbare la vigilia dei rossoneri, che però avevano camere insonorizzate poste sul retro dell'edificio

Notte agitata per il Milan alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di Champions League contro il Napoli. Circa 150 tifosi partenopei si sono radunati sotto l'hotel che ospita i rossoneri con l'obiettivo di disturbare il sonno dei ragazzi di Pioli a meno di 24 ore dal decisivo match del "Maradona": cori, fumogeni e fuochi d'artificio hanno interrotto la tranquillità del lungomare tra mezzanotte e le 3.30 del mattino circa, con un'altra serie di botti sparata attorno alle 4.45.

Chi ha organizzato la trasferta aveva però previsto l'eventualità: le camere in cui hanno riposato Leao e compagni, naturalmente insonorizzate, si trovavano infatti sul retro dell'edificio e il disturbo per loro è stato minimo, se non del tutto assente. Parecchio fastidio, invece, lo avrà sicuramente avvertito chi aveva la stanza fronte mare.